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Федотов заявил, что «Сочи» купил Ангбана в десять раз дешевле, чем указано на Transfermarkt и объяснил, почему он адаптируется в команде сложнее Кассьерры

Федотов заявил, что «Сочи» купил Ангбана в десять раз дешевле, чем указано на Transfermarkt
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в большом интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему поставил колумбийского форварда своей команды Матео Кассьерру на первое место в опросе «СЭ» на звание лучшего футболиста России в 2021 году, рассказал, за какую сумму, по его данным, клуб приобрел у «Метца» полузащитника Викторьена Ангбана, и объяснил, почему опорник мало играет и адаптируется в России сложнее, чем Кассьерра.

— Вы поставили Кассьерру на первое место в опросе «СЭ» на звание лучшего футболиста года, при этом он оказался единственным игроком «Сочи» в вашем списке.

— Мы его знаем, с ним работаем. Я рассматривал все его качества, в том числе человеческие. А если говорить об игровых — не только голы, которые говорят сами за себя, но и действия в обороне. Человек играет на команду! И при этом — в 11 матчах восемь забил и три отдал.

— Насколько знаю, у Кассьерры несколько месяцев ребенку и клуб оперативно организовал переезд семьи в Сочи.

— Да, они приехали вместе. Это условие, необходимое для дальнейшего гармоничного развития футболиста. Есть с чем сравнивать — у нас играют и футболисты, у которых семьи остались за границей, и внутреннего комфорта им не хватает.

— Кого вы имеете в виду?

— Например, Ангбана.

— Как раз хотел спросить, почему мало играет 25-летний полузащитник, которого, по данным Transfermarkt, «Сочи» купил из «Метца» за 4,1 миллиона евро — очень большую для вашего клуба сумму.

— У меня совсем другие цифры — 400 тысяч, а не четыре миллиона. Есть конкуренция, и Ангбан конкурентоспособен. Когда кто-то из основы на его позиции выбывает, он — номер один на подмену. Например, в победном матче со «Спартаком» в Москве играл с первых минут.

Другое дело, что, повторяю, ему не удалось привезти сюда семью, и из-за этого он чувствует себя не вполне уютно. На французском языке у нас мало кто говорит. Хотелось бы, чтобы его адаптация была более гармоничной. Но Ангбан уже в нашей семье, освоился, и верим, что принесет нам немало пользы.

В сезоне-2021/22 Ангбан принял участие в 18 матчах «Сочи», проведя на поле в сумме 577 минут и не отличившись результативными действиями.

Полностью первую часть интервью с Владимиром Федотовым читайте на сайте «СЭ»

Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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Н. Новгород – Урал
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 - : -
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