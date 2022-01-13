Федотов заявил, что «Сочи» купил Ангбана в десять раз дешевле, чем указано на Transfermarkt и объяснил, почему он адаптируется в команде сложнее Кассьерры
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в большом интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему поставил колумбийского форварда своей команды Матео Кассьерру на первое место в опросе «СЭ» на звание лучшего футболиста России в 2021 году, рассказал, за какую сумму, по его данным, клуб приобрел у «Метца» полузащитника Викторьена Ангбана, и объяснил, почему опорник мало играет и адаптируется в России сложнее, чем Кассьерра.
— Вы поставили Кассьерру на первое место в опросе «СЭ» на звание лучшего футболиста года, при этом он оказался единственным игроком «Сочи» в вашем списке.
— Мы его знаем, с ним работаем. Я рассматривал все его качества, в том числе человеческие. А если говорить об игровых — не только голы, которые говорят сами за себя, но и действия в обороне. Человек играет на команду! И при этом — в 11 матчах восемь забил и три отдал.
— Насколько знаю, у Кассьерры несколько месяцев ребенку и клуб оперативно организовал переезд семьи в Сочи.
— Да, они приехали вместе. Это условие, необходимое для дальнейшего гармоничного развития футболиста. Есть с чем сравнивать — у нас играют и футболисты, у которых семьи остались за границей, и внутреннего комфорта им не хватает.
— Кого вы имеете в виду?
— Например, Ангбана.
— Как раз хотел спросить, почему мало играет 25-летний полузащитник, которого, по данным Transfermarkt, «Сочи» купил из «Метца» за 4,1 миллиона евро — очень большую для вашего клуба сумму.
— У меня совсем другие цифры — 400 тысяч, а не четыре миллиона. Есть конкуренция, и Ангбан конкурентоспособен. Когда кто-то из основы на его позиции выбывает, он — номер один на подмену. Например, в победном матче со «Спартаком» в Москве играл с первых минут.
Другое дело, что, повторяю, ему не удалось привезти сюда семью, и из-за этого он чувствует себя не вполне уютно. На французском языке у нас мало кто говорит. Хотелось бы, чтобы его адаптация была более гармоничной. Но Ангбан уже в нашей семье, освоился, и верим, что принесет нам немало пользы.
В сезоне-2021/22 Ангбан принял участие в 18 матчах «Сочи», проведя на поле в сумме 577 минут и не отличившись результативными действиями.
Полностью первую часть интервью с Владимиром Федотовым читайте на сайте «СЭ»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7