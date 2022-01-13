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Сегодня, 17:10

Бабаян отсутствует на сборе ЦСКА из-за проблем с вылетом из Казахстана

Карен Саркисян
Корреспондент

Тренер ЦСКА Григорий Бабаев рассказал, почему отсутствует на первом зимнем тренировочном сборе московской команды в испанском Кампоаморе.

«Аэропорт в Алма-Аты закрыт, — приводит слова Бабаяна «Чемпионат». — С завтрашнего дня официально возобновляются международные рейсы. Если все сложится хорошо, то завтра же вылечу в Кампоамор, где присоединюсь к ЦСКА».

Первый сбор ЦСКА пройдет с 12 до 24 января. В последний день сборов армейцы проведут матч с «Дюделанжем». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. После игры красно-синим будет предоставлено три выходных.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4574653-trener-cska-babayan-otsutstvuet-na-pervom-sbore-kluba-iz-za-problem-s-vyletom-iz-kazahstana.html
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