Бабаян отсутствует на сборе ЦСКА из-за проблем с вылетом из Казахстана

Тренер ЦСКА Григорий Бабаев рассказал, почему отсутствует на первом зимнем тренировочном сборе московской команды в испанском Кампоаморе.

«Аэропорт в Алма-Аты закрыт, — приводит слова Бабаяна «Чемпионат». — С завтрашнего дня официально возобновляются международные рейсы. Если все сложится хорошо, то завтра же вылечу в Кампоамор, где присоединюсь к ЦСКА».

Первый сбор ЦСКА пройдет с 12 до 24 января. В последний день сборов армейцы проведут матч с «Дюделанжем». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. После игры красно-синим будет предоставлено три выходных.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.