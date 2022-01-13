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Как ворвались в топ-3, разнос в раздевалке с «Краснодаром», солидарность с Руем Виторией. Большое интервью Владимира Федотова

Игорь Рабинер
Обозреватель
Победное фото команды Владимира Федотова после одного из матчей со «Спартаком».
Фото ФК «Сочи»
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матео Кассьерра.
Фото ФК «Сочи»
Гол в ворота «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Руденко, Иван Миладинович и Кристиан Нобоа.
Фото ФК «Сочи»
Руй Витория (справа) и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Сочи», главной сенсации чемпионата РПЛ-2021/22, занимающей третье место после первой части сезона, дал большое интервью обозревателю «СЭ».

Мы воспользовались проблемами конкурентов

— В отпуске сумели отдохнуть по-человечески? — спрашиваю Федотова.

— Да. Встретились с дочкой (она, профессиональный фотограф, уже много лет с мужем живет в Лос-Анджелесе. - Прим. И.Р.) в Мексике, на курорте Канкун. Это был промежуточный вариант. К ней в Америку не удалось попасть из-за того, что наши прививки там не признаются и въехать, даже если у тебя есть виза, теперь можно только с западными. Зато отдохнули прекрасно!

— Этот отдых вы заслужили. Если бы в начале сезона, после ухода двух ведущих игроков и после поражения в первом туре от «Нижнего Новгорода», вам сказали, что на зиму «Сочи» уйдет на третьем месте, сильно бы удивились?

— Удивлением это бы не назвал. Мы готовились к сезону, знали свои силы. Хорошо стартовали в еврокубках против азербайджанской «Кешли», потом приехали в Нижний. Может, даже и хорошо, что там проиграли, поскольку неудачный старт нас отрезвил. На фоне еврокубкового старта нам не хватило мотивации. Хотя потом смотрели цифры — и они говорили о том, что мы не должны были проигрывать. В худшем случае статистика была ничейная. Но агрессии нам не хватило — это сто процентов.

— Руководство поставило какую-то конкретную задачу на сезон после прошлогоднего пятого места?

— Наш основной принцип — готовимся к ближайшей игре, слишком далеко не заглядываем. Естественно, стратегические планы были и есть. Задача, которую нам озвучивало руководство, — выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Но самый важный матч — следующий!

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— Третье место по итогам всего чемпионата вас устроит — или хотите еще большего?

— Плох солдат, который не хочет стать генералом. Нам нужно показывать свой максимум в каждой игре. На данном этапе мы воспользовались проблемами конкурентов. У ЦСКА, «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» не было стабильности. Где-то идет перестройка, где-то другие проблемы. Но никто из них бросать весла не собирается, все хотят в еврокубки. Поэтому нам предстоит серьезное сражение. Мы понимаем, что это третье место — промежуточное, оно ничего не дает. Нужно трудиться, засучить рукава и начинать всё сначала.

— «Сочи» — девятый клуб РПЛ по совокупной стоимости игроков. При этом вы на третьем месте. Как?

— Рецепт простой — отношение к делу футболистов, тренерского штаба, руководителей. Всех! Если хоть где-то что-то в этом плане проваливается — успехов не видать. Наш футбол строится на очень хорошем микроклимате, это очень важно. Наш коллектив — это футбольная семья.

При этом, как в любой семье, у нас бывают конфликты, недоразумения. Наша задача — или ремешок вовремя доставать, или демократическими методами сглаживать возникающие острые углы. Главное, ни с одним ни с другим не затягивать.

— И когда же в этом сезоне вам приходилось доставать ремешок?

— Наверное, во время и после матча с «Краснодаром», где мы пропустили два быстрых гола и в это время были несостоятельны. Этот ремешок скорее мне надо применить к себе, к нашему тренерскому штабу. Если команда выходит на такую игру как на матч с соперником рангом ниже, полностью игнорируя все предъявленные требования, — значит, в этом виноват я. Плохо донес, вот и не был услышан.

Да, нам в той игре и не везло, были штанги, перекладины. Но мы больше тайма играли в большинстве, 15 минут — вообще против восьми полевых игроков. И проиграли с крупным счетом! Потому что вышли на поле не готовыми к игре.

— В перерыве или после игры по раздевалке «Сочи» что-то летало?

— Не хочется выносить сор из избы. Просто случайно упала бутылка с водой, вот и всё. Как в старом анекдоте: «Подсудимый, расскажите, как было совершено убийство». — «Стою я, никого не трогаю, чищу вот этим ножом апельсин. Мимо проходит он, поскальзывается на апельсиновой корке и падает прямо на этот нож. И так двадцать раз подряд!» (Смеется.)

Матео Кассьерра. Фото ФК «Сочи»
Матео Кассьерра.
ФК «Сочи»

Кассьерра приехал в Сочи с семьей, Ангбан — без. Потому первый и адаптировался быстрее

— Два лета подряд вы оставались без пары ведущих игроков. В 2020-м — без Мостового и Кокорина, в 2021-м — без Мевли и Заболотного. Как оба раза умудрились не просесть в начале нового чемпионата — притом что сейчас до 7-го тура не было Кассьерры?

— Во-первых, оставался костяк мотивированных, амбициозных, опытных футболистов. Это немаловажно, потому что сыгранность никто не отменял. Да, вопросы были. В первую очередь — потеря почти всей линии обороны. Хорошо, что новички в ней прошли с нами все сборы.

Кассьерру, конечно, хотелось бы видеть в команде раньше, но мы же понимаем, что все эти трансферные дела очень сложны. Работа по нему велась до последнего, и слава богу, что нам удалось этот трансфер провернуть. Но в еврокубках его, конечно, не хватило. Мы тогда потеряли (из-за травм. - Прим. И.Р.) обоих нападающих — Барсова и Дуганджича, и появление Кассьерры пришлось как нельзя кстати.

— Поразительно, что колумбиец сразу же вписался в игру «Сочи» так, будто играл там всю жизнь.

— В Португалии, где он играл за «Белененсеш», уже шел чемпионат, и Матео был в хорошей форме. Плюс он попал в свою среду — и климатическую, и языковую: испаноговорящих у нас в команде много.

— Так и знал, что роль Нобоа в адаптации Кассьерры велика.

— Не только Нобоа, но и Жо (Жоаузинью. - Прим. И.Р.), и Родриго. У него, кстати, мы уточняли имевшуюся информацию по Кассьерре. И он нам помог. Родриго и Кассьерра одновременно играли в Португалии, знакомы с того времени. Родриго рассказывал ему, что его здесь ждет. Это важно, потому что в новый мир окунаться сложно.

— Как все-таки правильно — Родриго или Родригау?

— Родриго. Мы у него уточняли.

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— Как и Кассьерра, Родриго забил в начале первого же своего матча за «Сочи» — головой в ворота «Кешли» в Лиге конференций.

— Да, у него хорошие навыки игры на «втором этаже». Но тоже есть над чем работать. При стандартных положениях у нас недобор по сравнению с прошлым сезоном. А может, это тогда был перебор.

— Насколько активно вы лично задействованы в селекции «Сочи» — и, в частности, участвовали в трансферах Кассьерры и Родриго?

— Заключительное слово всегда за тренерским штабом. Если тренер не участвует в селекции, за что его потом увольнять?

— Но часто случается именно так.

— Согласен, всякое бывает. Но не в «Сочи».

— Кто первый произнес фамилию Кассьерра применительно к «Сочи», и на сколько удалось сбить первоначальный ценник до итоговых 1,2 миллиона евро?

— У нас есть спортивный директор Андрей Орлов, все звонки и предложения идут через него. Кассьерра одним из первых появился в нашем шорт-листе. Первое впечатление оказалось правильным, на нем и остановились. После него все остальные варианты уже казались второстепенными. Плюсом оказалось и то, что в европейский трансферный период Матео никто не забрал, и аппетиты португальцев поубавились. А мы оказались настойчивыми.

— Вы нервничали из-за того, что больше месяца пришлось играть без ударного форварда? Высказывали ли Борису Ротенбергу и Дмитрию Рубашко неудовольствие по этому поводу?

— Это не всегда зависит от боссов. Работа велась, что-то получалось, что-то — нет. У нас есть футболисты, способные сыграть ложного нападающего, — например Ивелин Попов. Он с этой ролью справился — и передачи голевые отдавал, и несколько важных мячей забил.

— Позже болгарин сел на лавку — и в декабре по его настроению показалось, что он на низком старте, чтобы уйти из команды. Какова ситуация с Поповым сейчас?

— После тяжелой травмы Ивелин пропустил год. Его восстановление очень затянулось, мы рассчитывали на другие сроки. В первый месяц сезона у него было достаточно игровой практики — и объяснимо, что затем наступил физиологический спад. Тем не менее за то время, что Попов провел на поле, он забил четыре мяча, отдал несколько голевых передач и вообще внес весомый вклад в результаты команды.

Мы пообщались, нашли точки соприкосновения, и на данный момент у нас нет никаких противоречий. Начинаем подготовку к заключительной части чемпионата, и никакого разговора о его уходе нет.

— Вы поставили Кассьерру на первое место в опросе «СЭ» на звание лучшего футболиста года, при этом он оказался единственным игроком «Сочи» в вашем списке.

— Мы его знаем, с ним работаем. Я рассматривал все его качества, в том числе человеческие. А если говорить об игровых — не только голы, которые говорят сами за себя, но и действия в обороне. Человек играет на команду! И при этом — в 11 матчах восемь забил и три отдал.

— Насколько знаю, у Кассьерры несколько месяцев ребенку и клуб оперативно организовал переезд семьи в Сочи.

— Да, они приехали вместе. Это условие, необходимое для дальнейшего гармоничного развития футболиста. Есть с чем сравнивать — у нас играют и футболисты, у которых семьи остались за границей, и внутреннего комфорта им не хватает.

— Кого вы имеете в виду?

— Например, Ангбана.

— Как раз хотел спросить, почему мало играет 25-летний полузащитник, которого, по данным Transfermarkt, «Сочи» купил из «Метца» за 4,1 миллиона евро — очень большую для вашего клуба сумму.

— У меня совсем другие цифры — 400 тысяч, а не четыре миллиона. Есть конкуренция, и Ангбан конкурентоспособен. Когда кто-то из основы на его позиции выбывает, он — номер один на подмену. Например, в победном матче со «Спартаком» в Москве играл с первых минут.

Другое дело, что, повторяю, ему не удалось привезти сюда семью, и из-за этого он чувствует себя не вполне уютно. На французском языке у нас мало кто говорит. Хотелось бы, чтобы его адаптация была более гармоничной. Но Ангбан уже в нашей семье, освоился, и верим, что принесет нам немало пользы.

Гол в ворота «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гол в ворота «Спартака».
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В этом сезоне мы ушли от вертикального футбола к комбинационному

— Слышал, что Кассьерра — убежденный режимщик и на каком-то командном мероприятии отказался есть и пить разрешенные вещи, которые, однако, не укладывались в его понятия.

— Это был заключительный командный ужин в году, после «Спартака». Он пил только воду! И был там с женой и маленьким ребенком.

— По первой же тренировке Кассьерры с «Сочи» было видно, что человек в «Аяксе» поиграл?

— Думаю, все, кто смотрел наши матчи, оценили его мастерство. Он хорошо принимает мяч, а для форварда это важное качество. Игра с мячом, игра под давлением — многим есть над чем работать в этих компонентах, а Кассьерра очень хорошо технически оснащен.

— Не все и не всегда показывают свои лучшие качества с первой же тренировки. Кассьерра с ходу выдал что-то такое, что у всех рты пооткрывались?

— Такого, чтобы у кого-то пооткрывались рты, не было. У нас достаточно зрелая команда с умеющими играть футболистами. Он просто сразу вписался в коллектив — и своей игрой, и отношением к делу.

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— Реально ли было сохранить Заболотного — или ЦСКА сделал такое предложение, от которого футболист не мог отказаться?

— Мы со своим предложением чуть-чуть затянули. А с ЦСКА все пазлы сошлись. Антон оказался в родном клубе; в Москве у него семья... Он принял решение, и с этим решением сложно было спорить.

— Насколько сильно команде пришлось перестраиваться тактически после ухода Заболотного и появления Кассьерры?

— В начале сезона еще был Дуганджич, хорошо проявивший себя в еврокубках. Он — нападающий того же плана, что и Заболотный, так что тогда особых перемен не было. Потом же без них было не обойтись.

Есть, например, нюансы при выходе из обороны, пришлось искать какие-то другие решения. Если Антон снимал весь верх и мы спокойно выходили из-под прессинга через длинные передачи, то после его ухода нужно было перестраиваться на несколько другую игру. Тем более что у нас в обороне появились футболисты, способные качественно работать с мячом. Да, стало больше потерь на своей половине поля, но мы ушли от вертикального футбола к более комбинационному.

— Не случайно несколько красивых голов вы забили в результате прекрасных комбинаций. Можно вспомнить и игру с «Партизаном» в Белграде, и матч с тульским «Арсеналом». Насколько появление Кассьерры впереди обеспечило эту комбинаторику?

— Его понимание игры нам в этом сильно помогло. Кассьерра хорош и в игре внизу, и в своевременных открываниях. Опять же, если вспомнить, какие партнеры его окружают, — тут совпали и словесный, и футбольный язык. Оставалось на тренировках шлифовать те или иные ситуации, чтобы полноценно использовать его лучшие качества.

— Мирослав Ромащенко говорил мне: «Федотов всегда добавляет что-то новое в тактическом плане и в тренировочном процессе, вчерашним днем не живет. Постоянно пополняет багаж и переносит это в текущую работу». Как это происходило в нынешнем сезоне?

— Основная направленность была на атакующие действия. Розыгрыш различных комбинаций, игра на третьего, быстрые переходы после отбора мяча. Наверное, все к этому стремятся, разница в том, как у кого получается. Естественно, нам хочется отбирать мяч высоко, когда расстояние до ворот соперника минимальное. Но здесь мы сталкиваемся с вопросом баланса. Когда в системе обороны много новых людей, не всегда такой прессинг получается. Если ошибиться при высокой линии обороны, то ты уже имеешь момент у своих ворот.

— Два гола Сергея Терехова в Белграде — тоже результат тренировочного процесса?

— Несомненно, это ростки нашей стратегии. Латерали — неотъемлемая часть нашей атаки.

— В Терехове не узнаете чуть-чуть себя игровых времен?

— Футбол все-таки изменился, и сравнивать времена я бы не стал.

— В чем в первую очередь?

— Сейчас это вид спорта настоящих атлетов. Хлюпикам в нем уже не место.

Александр Руденко, Иван Миладинович и Кристиан Нобоа. Фото ФК «Сочи»
Александр Руденко, Иван Миладинович и Кристиан Нобоа.
ФК «Сочи»

Мячиком по заднице наказывать эффективнее, чем деньгами

— Вы уже упоминали о взаимоотношениях в коллективе как о важнейшей составляющей нынешних успехов «Сочи». Вспоминаю, что когда вы были капитаном «Уралмаша», то часто приглашали молодых игроков, живших в общежитии, к себе домой, ваша жена кормила их ужином. А в Сочи команда у вас дома не бывала?

— Мы здесь все живем настолько близко друг к другу, что в этом нет необходимости. Ежедневно, прогуливаясь, встречаем ту или иную семью. Все друг друга знают, у нас прекрасные отношения. Близость проживания — очень хороший фактор для коллектива.

— Насколько знаю, вся команда поселилась в Имеретинской долине и лишь один Нобоа живет в самом Сочи — потому что его дети ходят в международную школу?

— Да, это вынужденная мера. Он сам не очень доволен, что приходится торчать в пробках. Вместо десяти минут, как у остальных, дорога от дома на тренировку у него растягивается порой до полутора часов. Но летом, когда дети на отдыхе, он тоже селится здесь, в Имеретинке.

— На тренировки Кристиан из-за этих пробок опаздывал?

— Были эпизоды, но не всё зависит от него. Порой возникают форс-мажорные ситуации, которые не преодолеть вообще никак.

— Вы к этому с пониманием относитесь, не штрафуете?

— У нас есть традиционный «коридорчик», и кому-то в таких ситуациях достается сильнее. (Смеется.)

— То есть мячиком по заднице наказывать, по-вашему, эффективнее, чем деньгами?

— Думаю, да.

Футболисты &laquo;Сочи&raquo;. «Сочи» — в тройке со скромным бюджетом. В чем причины успеха и что нужно сделать, чтобы закрепить его весной?

— Вы рассказывали, какой вред игрокам, да и любому человеку наносит чрезмерное увлечение гаджетами. Какие-то санкции от вас футболистам за это прилетают?

— Ограничиваюсь профилактическими беседами. Заходишь в раздевалку — там все погружены в свои телефоны и айпады. Говорю: «Ну вы хоть пообщайтесь немножко!» Но чтобы прямо наказывать... Вот и Доменико Тедеско говорит: «Это невозможно! Все равно что у ребенка отобрать игрушку!» Нельзя пользоваться гаджетами только перед игрой, за час до начала.

— Если в раздевалке перед матчем вдруг у кого-то звонит телефон — отбираете его?

— Такого давно не происходило. Но казусы порой случаются. Буду откровенен, и у меня один раз часы неожиданно заговорили. Хорошо, тихонечко, и я вовремя это пресек. Чувствую, что где-то что-то шепчет. И вдруг понимаю: это у меня на руке!

— Нобоа, кажется, совсем не стареет. Что он в свои 36 для этого делает, и есть ли тут заслуга тренера «Сочи» по физподготовке Петре Лазареску?

— Несомненно, есть. Патрик, как мы его называем, — специалист с большой буквы. Никому не отказывает в советах, всегда готов прийти на помощь. А жизненный и игровой опыт самого Криса подсказывает, что чем старше ты становишься, тем бережнее и трепетнее должен к себе относиться. Начинать восстановление нужно сразу после тренировки, а не хватать сумку и бежать домой. Надо поработать в тренажерном зале, с реабилитологом...

Мы знаем многих мастеров в ведущих европейских клубах, которые уделяют большое время именно самоподготовке. Крис — такой же. Метаболизм с годами замедляется, для восстановления требуется больше времени. Мы в тренировочном процессе тоже делаем ему некоторые послабления, а он с лихвой это оправдывает в играх. Своей любовью к футболу заряжает и себя, и окружающих. Куда ни закатит мяч, будь то ворота или какая-то дырка между скамейками, все время радуется как ребенок.

— До какого возраста видите его в своей команде?

— Загадывать не станем, будем двигаться поэтапно. Так же как и команда — от игры к игре.

Руй Витория (справа) и Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория (справа) и Владимир Федотов.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

То, что «Спартак» в матче с нами якобы не бился за Руя Виторию, — полная глупость!

— Капитан команды в этом сезоне — Ибрагим Цаллагов. Вы сами много лет были капитаном. Как долго обдумывали эту кандидатуру?

— Ибрагим всегда, надо отдать ему должное, поступает по-капитански! Всегда — имею тут в виду и тренировочный процесс, в котором нужно отдаваться по полной — иначе и в игре ничего не получится. Так вот, отношение Цаллагова и к тренировкам, и к играм, и ко всему, что происходит за пределами поля, — пример. Это человек, который всегда ведет за собой и никогда не сдается.

Да, все мы — живые люди, порой где-то не хватает выдержки, хладнокровия. Но мы все через такое прошли, это футбол. Иногда ты в нем не в состоянии контролировать свои эмоции. Но такие моменты единичны. Ибрагим — тот капитан, который своим примером показывает, как всё должно происходить.

Капитанская повязка — это огромная ответственность, и выбирая капитана, мы должны отдавать отчет в том, что не каждому эта ноша по плечу. Некоторые ее сознательно не хотят, понимая, что это не так просто. Кажется, что просто надел на предплечье какой-то элемент... но, поверьте, с ним всё меняется на 180 градусов.

Кстати, я всегда считал, что игроку никогда не поздно развиваться, и тот же Цаллагов стал гораздо чаще участвовать в атакующих действиях. Он уже и голевые передачи отдает, и это не случайность, а результат тренировочной работы. Осталось только забить, что, несомненно, произойдет в следующей части чемпионата.

— Ваш гимн капитанству говорит о том, что вы не согласны с Валерием Карпиным, считающим повязку не более чем тряпочкой.

— Мне сложно об этом судить. Может быть, этот посыл главного тренера сборной — тонкий психологический ход. Мы не можем со стороны до конца понимать его мысли. Все вопросы по этому поводу лучше задавать самому Карпину. Он — зрелый мастер.

— Прежде капитаном «Сочи» был Сослан Джанаев, но он большую часть 2021 года был травмирован. Когда вернется в строй?

— Он восстанавливается, активно проходит курс реабилитации. Сейчас поехал к специалисту в Сербию, а по возвращении приступит к работе с нами.

— К возобновлению сезона будет готов?

— Надеемся, что да. Пройдет все сборы, и травмы, которые его преследовали, останутся в прошлом.

— Долгое время Джанаева подменял Николай Заболотный, но в конце года вы сделали ставку на молодого Дениса Адамова. Это случилось из-за небольшого спада, который был у команды после ноябрьского перерыва на сборные с двумя поражениями и ничьей в трех матчах, и необходимости что-то передернуть? Или Адамов просто созрел?

— Человек самозабвенно трудился, и мы видели его прогресс. Мы давали Денису игровую практику в молодежном составе, объясняли, что лучше, чем в игре, понять принципы действий в той или иной ситуации невозможно. Плавно подводили Адамова к старту. Шанс есть у всех, только им нужно уметь воспользоваться. Он может появиться только в результате кропотливого труда, что и произошло.

Сказал бы все-таки, что в ноябре у нас был не спад, а роковое стечение обстоятельств. С «Рубином» владели полным преимуществом, даже Слуцкий отмечал, что им повезло. Создали 14 голевых моментов! Но еще раз подтвердилась истина, что в футболе главное — голы, а статистика — утешение для слабых. В том матче мы побили все свои рекорды за два с половиной года.

Затем была ничейная игра с «Уралом», далее — «Краснодар». Да, начало было за соперником, мы прозевали две быстрые атаки. Баланс перехода от обороны к атаке и обратно нам еще оттачивать и оттачивать. Но ход матча показал, что у нас не было никакого игрового спада — в целом была хорошая, зрелая, содержательная игра. И гол в концовке забили, который отменили из-за миллиметрового офсайда. Мы создали предостаточно моментов, чтобы не проиграть.

— Можно ли говорить, что в 3:0 со «Спартаком» к вам вернулось то, что судьба украла в предыдущих матчах?

— Не знаю, как это работает, но всё так и есть! Мы всегда отмечаем, что терпение и труд всё перетрут. И тогда говорили ребятам, что с такой игрой наши тогдашние 28 очков обязательно превратятся в 31. Да, после того как мы повели 1:0, злую шутку сыграла психология, над которой надо работать, как и над уверенностью в своих силах. Каждый чуть-чуть держал в подсознании после серии неудачных результатов, что нужно охранять достигнутое. Нить игры была потеряна, чем «Спартак» в игровом плане и воспользовался.

Где-то слышал, что якобы красно-белые не бились за тренера. Полная глупость! Спартаковцы как раз делали всё возможное, чтобы отыграться, были очень мотивированы! Мы это чувствовали, нам было очень сложно, но характер и взаимовыручка помогли нам победить. Такие матчи, где команда потом и кровью добивается результата, дорогого стоят. В итоге наши слова оправдались — у нас стало 31 очко.

— Вам по-тренерски обидно за Руя, уволенного спустя всего полгода работы и после выигрыша группы Лиги Европы?

— Конечно, обидно. Всегда печально видеть, когда тренера увольняют после такого короткого периода работы. Всего мы, безусловно, не знаем, но человек — профессионал и работал на совесть. Не каждый дважды обыграет «Наполи», лидировавший в серии А, и выйдет из такой группы ЛЕ.

Я читал книгу Карло Анчелотти, где он называет это «дугой удачи». В момент, когда клуб начинает заигрывать с тренером, зазывая его на работу, эта дуга максимальна, а потом становится все меньше — до того момента, когда тебя увольняют. Иногда это происходит очень скоро. Сейчас редки ситуации, когда тренер задерживается в клубе больше трех лет. А в Бразилии даже в регламенте прописали, что тренера нельзя быстро увольнять, поскольку слишком уж часто там стали это делать.

— Насколько, по-вашему, обогащают наш футбол тренеры-иностранцы? В этом сезоне в РПЛ работают Шварц, Гисдоль, Божович, работали Николич и Руй Витория.

— Мне интересно с ними конкурировать. У всех своих идеи. Немецкие тренеры сейчас одни из самых прогрессивных, и результаты последних розыгрышей Лиги чемпионов говорят о том, какую школу можно назвать наиболее современной. Желающий увидеть что-то для себя — увидит. Мы с интересом наблюдаем за их работой. Наша задача — в конкурентной борьбе не уступать им, а в чем-то и превосходить. В конкуренции и рождается истина!

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Федотов.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Во второй части интервью Владимир Федотов:

— рассказывает об особенных взаимоотношениях со «Спартаком»;

— желает успеха Тедеско в «Лейпциге»;

— реагирует на колкость Деспота;

— вспоминает сочинский период Кокорина;

— говорит о приеме, позволившем команде быстро оправиться от обидного проигрыша «Партизану» в Лиге конференций;

— опровергает клише о нелюбви к работе с молодежью;

— восхищается Гасперини и рассуждает о собственном тренерском будущем.

Антон Заболотный
Валерий Карпин
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Кристиан Нобоа
Матео Кассьерра
Сослан Джанаев
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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