Федотов считает победу над ЦСКА заслуженной

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал домашнюю победу над ЦСКА в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

«Эта победа заслуженная, командная. Иначе не бывает, — сказал Федотов после матча. — В первом тайме мы контролировали игру, у нас еще до пенальти были серьезные моменты. Путем самоотверженных действий нашей обороны сдержали опасный выход соперников. Но затем мы контролировали ход игры, могли забивать и больше. Мы сыграли немного импульсивно. Получили штрафной, пропустили гол. Нам нужно было сыграть поспокойнее и доводить дело до победы. Однако в итоге мы выиграли.

Работать над реализацией нужно на тренировках. Необходима внутренняя уверенность. Тем не менее отдадим должное Игорю Акинфееву, он гипнотизирует удары как удав и выручает свою команду. Мы разбирали соперника, справа появился Карпов, это нам сыграло на руку. Через эту зону мы получили достаточно ситуаций, когда получалось обострять.

Мне не дали желтую карточку, просто судья увидел первого попавшегося. Я вообще старался молчать сегодня. Когда он показал мне ее, я был несколько взволнован. Но потом он понял, что ошибся и извинился.

Во время пенальти я не смотрю на поле. Так спокойнее, тихонечко читаю молитву. Всегда работает.

Была необычная ситуация, когда я не мог находиться на скамейке. Впервые в карьере находился так долго вне команды. Врачи рекомендовали мне воздержаться и сегодня, но я уже просто не мог находиться вдали от команды. Думаю, это нанесло бы еще больший урон по организму. В предыдущих играх команда тоже отдавалась, но не смогла достичь результата».

«Сочи» занимает 7-е место в турнирной таблице с 43 очками в 26 матчах, ЦСКА идет пятым с 46 очками.

(Сергей Федоров)