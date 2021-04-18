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Тренер «Уфы» рассказал, как планирует играть со «Спартаком»

18:57
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал, как планирует играть против «Спартака».

«Мы попробуем играть по-разному в разных фазах игры. Попробуем и поиграть в контроль. Все зависит от того, как будет развиваться матч и как будет действовать соперник. Соперник иногда специально отдает инициативу, чтобы выманить в центр поля. Посмотрим, как сложится», — сказал в эфире «Матч Премьер» Стукалов.

Матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Уфа» состоится сегодня, 18 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Спартак — Уфа

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