Тренер «Уфы» рассказал, как планирует играть со «Спартаком»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал, как планирует играть против «Спартака».
«Мы попробуем играть по-разному в разных фазах игры. Попробуем и поиграть в контроль. Все зависит от того, как будет развиваться матч и как будет действовать соперник. Соперник иногда специально отдает инициативу, чтобы выманить в центр поля. Посмотрим, как сложится», — сказал в эфире «Матч Премьер» Стукалов.
Матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Уфа» состоится сегодня, 18 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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