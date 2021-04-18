Тедеско поделился мнением о смене тренера в «Уфе»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о смене тренера в «Уфе» перед матчем 26-го тура против команды из Башкортостана.
«Мозес будет играть на левом фланге, а Зобнин — на правом? Посмотрим, все зависит от того, как будет играть соперник. У нас есть пара-тройка наработок, мы будем решать, отталкиваясь от соперника. Хотим сегодня быть гибкими. Новый тренер «Уфы»? Когда в команде сменяется тренер, ты не можешь опираться на последние 4-5 матчей. Мы могли рассмотреть только победу «Уфы» над «Ахматом» в прошлом туре. 3:0, хорошая игра. С этим нужно работать, справляться. Мы не в первый раз сталкиваемся с такими обстоятельствами», — сказал в эфире «Матч Премьер» Тедеско.
9 апреля «Уфу» возглавил Алексей Стукалов, который сменил в команде Рашида Рахимова.
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится сегодня, 18 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).
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