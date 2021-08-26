Федотов — о трансфере Кассьерры: «Мы нуждались в таком форварде»
21:05
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о новичке команды нападающем Матео Кассьерре.
— Вы подписали Кассьерру. Как оцените его?
— Давно вели этот трансфер. В этом мире все непросто. Мы нуждались в таком форварде — бегущий и хорошо играющий спиной к воротам. Выбрали за его качества. Он командный игрок, обладающий хорошими скоростными качествами. Надо адаптировать его к игре нашей команды.
Последним клубом 24-летнего Кассьеры был «Белененсеш». За него форвард провел 70 матчей и забил 15 мячей.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю