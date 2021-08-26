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Федотов — о трансфере Кассьерры: «Мы нуждались в таком форварде»

21:05
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о новичке команды нападающем Матео Кассьерре.

— Вы подписали Кассьерру. Как оцените его?

— Давно вели этот трансфер. В этом мире все непросто. Мы нуждались в таком форварде — бегущий и хорошо играющий спиной к воротам. Выбрали за его качества. Он командный игрок, обладающий хорошими скоростными качествами. Надо адаптировать его к игре нашей команды.

Последним клубом 24-летнего Кассьеры был «Белененсеш». За него форвард провел 70 матчей и забил 15 мячей.

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Артем Калинин все материалы автора

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