Федотов: «Наверное, «Спартак» недооценил «Сочи». Побежали добивать — попали в плен»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартак» (2:1).

— Немного сумбурное начало было. Сами себе привезли. И активная игра «Спартака» в первые минуты — все это было тревожно. Но мы быстро взяли себя в руки и пошла обоюдоострая игра, равная. У нас было несколько хороших моментов. Не могли там отдать передачу за линию обороны. Но раз прошло — и у Юсупова был шикарный момент. Второй тайм: казалось бы, все было под контролем. Стандарт на стандарте. «Спартак» хорош. Пропустили и немного занервничали. Несколько минут приходили в себя, но быстро отреагировали — предъявили сопернику несколько другой футбол, воспользовались пространством и забили два логичных гола. Когда «Спартак» большими силами пошел вперед, у нас были возможности наказать соперника, но грешили неточностями.

— Не удивили свободные зоны в обороне «Спартака», когда он повел в счете?

— Наверное, соперник недооценил нас. Побежали добивать — попали в плен. Это дело «Спартака». Но то, что так произошло — это они потеряли концентрацию, а мы в быстрых атаках их наказали. Когда мы сравняли, естественно, им надо было вырывать победу на своем поле. Ну и произошло то же самое, — сказал Федотов после матча.

Москвичи потерпели третье поражение в сезоне. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

«Сочи» набрал 12 баллов и делит первое место с «Динамо», которое имеет матч в запасе.