Глушаков может не сыграть в оставшихся матчах сезона
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков, скорее всего, не сыграет в оставшихся матчах сезона.
10 апреля футболист был травмирован в матче с «Тамбовом».
«Денис восстанавливается, мы не будем ни в коем случае рисковать его здоровьем. Лучше пропустить две игры и уже в следующем сезоне сыграть два полноценных матча со «Спартаком», осуществить его мечту — забить «Спартаку», — цитирует Терюшкова ТАСС.
Накануне «Химки» выиграли у «Урала» со счетом 1:0. Подмосковному клубу предстоит встретиться со «Спартаком» и «Сочи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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