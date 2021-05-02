Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глушаков может не сыграть в оставшихся матчах сезона

18:56
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков, скорее всего, не сыграет в оставшихся матчах сезона.

10 апреля футболист был травмирован в матче с «Тамбовом».

«Денис восстанавливается, мы не будем ни в коем случае рисковать его здоровьем. Лучше пропустить две игры и уже в следующем сезоне сыграть два полноценных матча со «Спартаком», осуществить его мечту — забить «Спартаку», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Накануне «Химки» выиграли у «Урала» со счетом 1:0. Подмосковному клубу предстоит встретиться со «Спартаком» и «Сочи».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11297175

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Капризов побил рекорд, Панарин отказался от ЧМ, Русская машина Овечкин дала сбой
Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: результаты матчей 2 мая, Россия разгромила Чехию
Начало матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» отложили из-за протеста фанатов
Фанаты захватили «Олд Траффорд» и сорвали матч «МЮ» с «Ливерпулем». Протесты против владельцев вышли на новый уровень

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд