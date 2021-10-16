Кузяев пропустит матч «Зенита» против «Спартака» из-за дисквалификации
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев пропустит матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
28-летний россиянин получил желтую карточку в игре 11-го тура против тульского «Арсенала», предупреждение стало для футболиста 4-м в сезоне. Таким образом, игрок пропустит встречу с красно-белыми из-за дисквалификации за перебор желтых карточек.
В сезоне-2021/22 Кузяев принял участие в 12 матчах «Зенита» во всех турнирах, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября, начало — в 19.00 (мск).
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