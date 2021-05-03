Кварацхелия был признан лучшим игроком «Рубина» в апреле

Пресс-служба «Рубина» в Twitter подвела итоги голосования болельщиков за лучшего футболиста команды в апреле.

Победу одержал полузащитник Хвича Кварацхелия. В минувшем месяце хавбек провел три игры, в которых были одержаны три победы. На счету Кварацхелии победный гол в матче с «Сочи».