Кварацхелия был признан лучшим игроком «Рубина» в апреле
16:43
Пресс-служба «Рубина» в Twitter подвела итоги голосования болельщиков за лучшего футболиста команды в апреле.
Победу одержал полузащитник Хвича Кварацхелия. В минувшем месяце хавбек провел три игры, в которых были одержаны три победы. На счету Кварацхелии победный гол в матче с «Сочи».
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