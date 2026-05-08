Махачкалинское «Динамо» на автобусе будет добираться на матч с «Ахматом» в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, как команда будет добираться на матч с «Ахматом» в 29-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном в воскресенье, 10 мая. Начало — в 17.15 по московскому времени.

— До Грозного мы всегда ездим автобусами — 180 км, 3 часа езды. Так что не проблема, нас это мало касается сейчас, — приводит слова Газизова matchtv.ru.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» и «Сочи» планируют добираться на автобусах на матчи 29-го тура РПЛ против московского «Динамо» и «Зенита» соответственно из-за закрытия аэропортов на юге России.

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