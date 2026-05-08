Агент Чернова — о будущем игрока: «Есть вариант из РПЛ и чемпионата Турции»

Агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» высказался о будущем игрока.

«Мы в диалоге, есть несколько вариантов продолжения карьеры. Думаю, до конца чемпионата сможем что-то сказать. Есть вариант из РПЛ и чемпионата Турции», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Чернов принадлежит «Спартаку», его контракт с клубом действует до конца июня 2026 года. В сезоне-2025/26 футболист выступает за «Крылья Советов» на правах аренды.

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 2 голами.

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