Источник: «Краснодар» и «Сочи» планируют добираться на автобусах на матчи с «Динамо» и «Зенитом» в РПЛ

«Краснодар» и «Сочи» планирует на автобусах добираться на матчи 29-го тура РПЛ, сообщает инсайдер Иван Карпов.

«Краснодар» 11 мая должен сыграть с московским «Динамо» на «ВТБ Арене» в Москве. «Сочи» днем ранее должен встретиться с «Зенитом» на «Газпром Арене».

Ранее сообщалось, что закрытие аэропортов на юге России может повлиять на проведение 29-го тура РПЛ. В пятницу Минтранс РФ сообщил о закрытии 13 южных аэропортов, в том числе в Краснодаре и Сочи.

Перед 29-м туром «Краснодар» с 63 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на 1 очко. Остальные команды досрочно лишились шансов на чемпионство по итогам сезона.

Также 8 мая стало известно, что футболисты «Динамо» из-за закрытия аэропортов не могут вылететь из Краснодара после ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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