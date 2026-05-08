Игдисамов заявил, что не планирует вносить кардинальных изменений в тактику ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос о предстоящих матчах команды в концовке сезона.

В оставшихся матчах армейцы 11 мая на выезде сыграют с «Пари НН» в 29-м туре РПЛ, а в 30-м туре 17 мая дома встретятся с «Локомотивом».

— Кардинальных изменений в тактике мы не внесем, — начал Игдисамов. — Для этого нужно время, и времени много. Но какие-то нюансы мы можем поменять. «Пари НН» сейчас действует в несколько другом ключе. Учитывая это, надо составить хороший план на игру.

— Вы нам известны как тренер молодежи. Означает ли это, что свой шанс в оставшихся играх получат молодые игроки?

— У нас стоит задача одержать победу в оставшихся матчах. Мы будем выпускать на поле тех ребят, которые помогут добиться этой цели. Попадание в топ-3? Думаю, что никто не смотрит в турнирную таблицу, для нас каждая игра важна. Сейчас смысла смотреть таблицу нет, не все зависит от нас. Нужно одержать просто две победы, — сказал Игдисамов.

После 28 туров ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы на 1 очко отстают от идущей пятой «Балтики».

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