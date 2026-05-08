В «Динамо» примут решение по тренеру после окончания сезона, Гусев — один из кандидатов

По данным «СЭ», в «Динамо» еще не приняли решение о том, кто будет главным тренером в следующем сезоне.

У Ролана Гусева, который сейчас возглавляет команду, после окончания чемпионата заканчивается контракт. Клуб определится в конце мая на заседании совета директоров. Гусев будет кандидатом, но не единственным.

После 28 туров РПЛ-2025/26 бело-голубые набрали 39 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. В 29-м туре «Динамо» примет «Краснодар» 11 мая.

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