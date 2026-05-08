В «Сочи» сообщили, что прорабатывают альтернативные варианты поездки на матч с «Зенитом»

В «Сочи» прокомментировали ситуацию с закрытием аэропортов на юге России перед матчем команды против «Зенита» в 29-м туре РПЛ.

10 мая «Сочи» должен сыграть с «Зенитом» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.

8 мая инсайдер Иван Карпов сообщил, что клуб планирует добираться на матч с «Зенитом» на автобусе.

«В данный момент клуб прорабатывает альтернативные варианты логистики для поездки на матч с «Зенитом», — приводит ТАСС ответ пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что закрытие аэропортов на юге России может повлиять на проведение 29-го тура РПЛ. В пятницу Минтранс РФ сообщил о закрытии 13 южных аэропортов, в том числе в Краснодаре и Сочи.

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