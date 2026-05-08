В «Сочи» считают, что сложности с логистикой сплотят команду

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о логистических сложностях команды в преддверии матча 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Мы взяли два больших комфортабельных автобуса, чтобы у каждого игрока было по два места, чтобы расположиться. Форс-мажоры на важном этапе? Это дополнительно сплотит команду, сейчас они побудут вместе. Это дополнительная мотивация. Ничего страшного в этом нет», — сказал Новиков «СЭ».

Ранее стало известно, что команда будет добираться до Москвы на автобусах, откуда проследует в Санкт-Петербург на скоростном поезде.