Комик Абрамов: «Не считаю, что «Зенит» — позор российского футбола»

Российский комик и болельщик «Спартака» Иван Абрамов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о скандировании болельщиками фразы «Зенит» — позор российского футбола».

«Не считаю, что «Зенит» — позор российского футбола. Более того, если бы не петербуржцы, у «Спартака» было бы на два интереснейших матча меньше. Не будь этого клуба, не было бы той радости, когда мы прошли их в Кубке в этом сезоне», — сказал Абрамов «СЭ».

«Зенит» с 62 очками после 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ, уступая первую строчку «Краснодару» с 63 очками.

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