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Судейство

8 мая, 17:25

Танашев назначен на матч «Динамо» — «Краснодар» в 29-м туре РПЛ, Шафеев судит игру «Зенита» и «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Инал Танашев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 29-го тура РПЛ.

Игры предпоследнего тура чемпионата России пройдут 10-11 мая. Главным арбитром матча московского «Динамо» против лидирующего в РПЛ «Краснодара» назначен Инал Танашев. ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Роман Сафьян.

Встречу «Зенита», занимающего второе место, с «Сочи» обслужит Рафаэль Шафеев. ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Сергей Цыганок.

10 мая (воскресенье)

«Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Зенит» — «Сочи»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Олег Соколов.

«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Иванов

Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Французов.

«Локомотив» — «Балтика»: судья — Антон Фролов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Александр Колобаев.

11 мая (понедельник)

«Акрон» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Эдуард Малый.

«Пари НН» — ЦСКА: судья — Андрей Прокопов

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Владимир Казьменко.

«Спартак» — «Рубин»: судья — Иван Абросимов

Помощники судьи — Алексей Лунев, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Николай Иванов.

«Динамо» Москва — «Краснодар»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Вячеслав Харламов.

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Источник: РФС
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ФК Краснодар
ФК Сочи
Инал Танашев (судья)
Рафаэль Шафеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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