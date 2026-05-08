Танашев назначен на матч «Динамо» — «Краснодар» в 29-м туре РПЛ, Шафеев судит игру «Зенита» и «Сочи»
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 29-го тура РПЛ.
Игры предпоследнего тура чемпионата России пройдут 10-11 мая. Главным арбитром матча московского «Динамо» против лидирующего в РПЛ «Краснодара» назначен Инал Танашев. ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Роман Сафьян.
Встречу «Зенита», занимающего второе место, с «Сочи» обслужит Рафаэль Шафеев. ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Сергей Цыганок.
10 мая (воскресенье)
«Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой
Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Зенит» — «Сочи»: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Олег Соколов.
«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Иванов
Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Французов.
«Локомотив» — «Балтика»: судья — Антон Фролов
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Александр Колобаев.
11 мая (понедельник)
«Акрон» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов
Помощники судьи — Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Эдуард Малый.
«Пари НН» — ЦСКА: судья — Андрей Прокопов
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Владимир Казьменко.
«Спартак» — «Рубин»: судья — Иван Абросимов
Помощники судьи — Алексей Лунев, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Николай Иванов.
«Динамо» Москва — «Краснодар»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Вячеслав Харламов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0