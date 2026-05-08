Газзаев считает, что Гусев должен продолжить работу в «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе специалиста Ролана Гусева в «Динамо».

«Я положительно оцениваю работу Ролана Гусева. Чужие ошибки тяжело исправлять, и для это нужно время. Ролан Александрович проделал хорошую и большую работу. Конечно, стояла задача выйти в суперфинал Кубок России, но исход встречи с «Краснодаром» решился в серии пенальти. И вот тут «Динамо» немножко не повезло. Мое мнение, что Гусев должен продолжить свою работу в клубе. Но это будет решать руководство», — сказал Газзаев «СЭ».

«Динамо» вылетело в Кубке России от «Краснодара» в финале Путь Регионов. В чемпионате команда после 28-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.