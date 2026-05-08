«Динамо» спустя сутки улетело из Краснодара

Как стало известно «СЭ», «Динамо» все же на самолете возвращается из Краснодара в Москву после матча с «быками» (0:0, пенальти — 5:6) в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Изначально рейс был отменен из-за запрета на полеты, бело-голубые в пятницу днем уже отправились в столицу на автобусе, однако затем было дано разрешение на вылет, чем команда, вернувшись в Краснодар, вечером и воспользовалась.

Матч с «Краснодаром» в 29-м туре РПЛ пройдет 11 мая.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max