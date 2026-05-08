Алаев — о Соболеве: «Действительно плохой мальчик»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении нападающего «Зенита» Александра Соболева во второй части сезона.

«Преображение Соболева? Конечно, приятно. Я не являюсь персональным болельщиком, но он выдает яркий перформанс, напомнил себя в прошлом. Действительно плохой мальчик», — сказал Алаев «СЭ».

В сезоне-2025/26 29-летний Соболев в 36 матчах забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

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