Аэропорты юга России закрыты: это может сказаться на проведении матчей РПЛ

Закрытие южных аэропортов России может повлиять на проведение матчей 29-го тура РПЛ.

В пятницу Минтранс РФ сообщил о приостановке работы 13 аэропортов юга России: в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе, Элисте (аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт с февраля 2022 года). Позже стало известно о решении Росавиации приостановить полеты в южные аэропорты до 12 мая, сообщает ТАСС.

В связи с этим в том числе могут возникнуть проблемы с проведением матчей 29-м туре РПЛ — между «Зенитом» и «Сочи» (10 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге), «Динамо» и «Краснодаром» (11 мая на «ВТБ Арене» в Москве). Также в туре с участием команд из южного региона пройдут игры «Ахмат» — «Динамо» Махачкала (10 мая в Грозном) и «Акрон» — «Ростов» (11 мая в Самаре).

Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» из-за закрытия аэропортов не могут вылететь из Краснодара после ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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