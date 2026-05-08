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8 мая, 14:40

Скоропупов: «Приехали на грязном каршеринге, а тут выходит Пиняев из своего «Майбаха» с водителем»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарик Агаларов
корреспондент

Полузащитник «Урала-2» Илья Скоропупов в интервью «СЭ» рассказал, с кем общается из выпуска академии «Чертаново».

— Ты выпускник академии «Чертаново» и играл в одной команде с Сергеем Пиняевым. Поддерживаете связь?

— В последний раз с ним переписывались в 2024-м, когда я только пришел в 2DROTS. Мы снимали челлендж «Сфоткайся с наибольшим количеством профессиональных футболистов». Списались тогда с Сережей и договорились увидеться. Мы тогда с ребятами приехали на грязном уставшем китайском каршеринге, а Сережа в этот момент вышел из своего «Майбаха» с водителем. Сфоткался с нами и пошел на восстановление. Из моего года «Чертаново» не так много ребят заиграли на уровне РПЛ. В основном — в ФНЛ. С кем-то поддерживаем общение, можем увидеться даже», — сказал Скоропупов «СЭ».

23-летний Скоропупов является воспитанником «Чертаново». С 2023 года он выступал в Медиалиге, а в начале 2026-го стал игроком второй команды «Урала».

Илья Скоропупов.«КВН — это ФНЛ, а шоу-бизнес — Премьер-лига». Герой самого вирусного интервью весны в нашем футболе

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Сергей Пиняев
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Махачкалинское «Динамо» на автобусе будет добираться на матч с «Ахматом» в РПЛ

Газзаев считает, что Гусев должен продолжить работу в «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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