Скоропупов: «Приехали на грязном каршеринге, а тут выходит Пиняев из своего «Майбаха» с водителем»

Полузащитник «Урала-2» Илья Скоропупов в интервью «СЭ» рассказал, с кем общается из выпуска академии «Чертаново».

— Ты выпускник академии «Чертаново» и играл в одной команде с Сергеем Пиняевым. Поддерживаете связь?

— В последний раз с ним переписывались в 2024-м, когда я только пришел в 2DROTS. Мы снимали челлендж «Сфоткайся с наибольшим количеством профессиональных футболистов». Списались тогда с Сережей и договорились увидеться. Мы тогда с ребятами приехали на грязном уставшем китайском каршеринге, а Сережа в этот момент вышел из своего «Майбаха» с водителем. Сфоткался с нами и пошел на восстановление. Из моего года «Чертаново» не так много ребят заиграли на уровне РПЛ. В основном — в ФНЛ. С кем-то поддерживаем общение, можем увидеться даже», — сказал Скоропупов «СЭ».

23-летний Скоропупов является воспитанником «Чертаново». С 2023 года он выступал в Медиалиге, а в начале 2026-го стал игроком второй команды «Урала».

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