РПЛ намерена провести все матчи 29-го тура в назначенные сроки

В пресс-службе РПЛ ответили на вопрос «СЭ» о возможном переносе матчей 29-го тура.

— В пятницу Росавиация сообщила о приостановке работы 13 аэропортов юга России, включая города, где находятся несколько клубов РПЛ. В связи с этим сложилась сложная транспортная ситуация для «Краснодара», «Динамо», «Ростова» и «Сочи», которым необходимо в сжатые сроки пересматривать логистические планы в связи с проведением матчей 29-го тура.

Российская Премьер-Лига нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки.

РПЛ находится в плотной коммуникации с РФС и клубами, которые оказались в непростой ситуации. Все решения относительно организации матчей будут приниматься в соответствии с регламентом.

Клубы и лига сообща делают все возможное, чтобы команды прибыли в города проведения игр и провели матчи в соответствии с календарем, — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

8 мая стало известно, что футболисты «Динамо» из-за закрытия аэропортов не могут вылететь из Краснодара. Таким образом, команда отправилась в Москву на автобусах.

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