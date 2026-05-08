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8 мая, 10:52

«Динамо» не может вылететь из Краснодара из-за закрытия аэропортов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Футболисты московского «Динамо» продолжают оставаться в Краснодаре после ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

Ранее «Динамо» уступило «Краснодару» в ответной встрече (0:0, пенальти 5:6) и вылетело из турнира.

«В связи с закрытием аэропортов юга России мы продолжаем находиться в Краснодаре и ждем дальнейших новостей», — сообщили в клубе.

Ранее Минтранс РФ объявил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге России. Ограничения затронули аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

11 мая «Динамо» вновь сыграет с «Краснодаром» — матч 29-го тура РПЛ пройдет в Москве и начнется в 20:00 мск.

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Источник: ТАСС
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