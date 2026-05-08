Тихонов не верит, что однажды возглавит «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» признался, что не верит в то, что станет главным тренером красно-белых.

«Верю ли я, что однажды возглавлю «Спартак»? Нет», — сказал Тихонов «СЭ».

Тихонов работал в штабе Олега Кононова в «Спартаке» в 2013-2014 годах.

«Спартак» занимает четвертое место в таблице чемпионата России с 48 очками после 28 игр.

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