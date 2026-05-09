В следующем сезоне РПЛ сыграют пять клубов из Москвы

В сезоне-2026/27 в чемпионате России сыграют пять клубов из Москвы. В пятницу, 8 мая, «Родина» обыграла «Челябинск» (2:0) в матче 33-го тура Первой лиги и гарантировала себе повышение в классе.

Таким образом, в следующем сезоне в РПЛ сыграют пять московских команд: ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и «Родина».

Новичок лиги планирует проводить домашние матчи на «Арене Химки».

Последний раз 5 московских команд было в РПЛ в сезоне-2022/23, когда в элитном дивизионе выступало «Торпедо».