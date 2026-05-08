Роднина считает Россию футбольной страной: «Не все могут похвалиться таким количеством болельщиков»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» рассказала, почему считает Россию футбольной страной.

«Мне кажется, что у нас как раз очень футбольная страна. Потому что не все страны могут похвалиться таким количеством болельщиков, как у нас. Количество профессиональных клубов тоже достойное. Насколько у нас выше результаты в хоккее, но болельщиков-то больше в футболе. Даже если брать спортивные издания — больше половины посвящено футболу», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Роднина поделилась мнением об отстранении российского футбола от международных турниров.

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