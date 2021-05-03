«Арсенал» — «Спартак»: Соболев открыл счет в матче
16:52
Нападающий «Спартака» Александр Соболев отличился в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Он открыл счет в матче — 1:0.
Виктор Мозес исполнил навес с фланга. Соболев выиграл верховую борьбу и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
Читайте также
Попытка Плющенко завоевать фигурное катание пока обернулась крахом. Спустя сезон у него нет никого на Олимпиаду
8
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю