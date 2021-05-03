Нападающий «Спартака» Александр Соболев отличился в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Он открыл счет в матче — 1:0.

Виктор Мозес исполнил навес с фланга. Соболев выиграл верховую борьбу и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.