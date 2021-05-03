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«Арсенал» — «Спартак»: Соболев открыл счет в матче

16:52
Александр Соболев. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Александр Соболев. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев отличился в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Он открыл счет в матче — 1:0.

Виктор Мозес исполнил навес с фланга. Соболев выиграл верховую борьбу и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Арсенал Т — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры