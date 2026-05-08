Защитник ЦСКА Данилов: «Тяжело переживаем неприятную серию»

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов ответил на вопросы о неудачных результатах команды весной.

ЦСКА не одержал ни одной победы, трижды сыграл вничью и потерпел три поражения в трех последних матчах во всех турнирах. 6 мая армейцы уступили «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

— У нас идет неприятная серия, — начал Данилов. — Тяжело переживаем ее. Любая команда может оказаться на нашем месте. Готовимся к оставшимся двум матчам.

При Игдисамове ничего особенно не изменилось, модель игры осталась приблизительно такой же.

— Как ты пережил дебютное дерби?

— Когда ты выходишь на такой матч, то испытываешь небольшой мандраж, — сказал Данилов.

В этом сезоне 18-летний защитник провел 13 матчей за ЦСКА во всех турнирах.

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