8 ноября, 17:46

Шпрыгин: «Уже несколько лет повторяю, что «Динамо» поможет только крестный ход»

Константин Белов
Корреспондент

Создатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) и фанат «Динамо» Александр Шпрыгин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты команды в чемпионате России.

«Уже несколько лет повторяю, что «Динамо» поможет только крестный ход. Не шучу, говорю серьезно. У нас несколько раз он должен был состояться, но потом срывался. Сейчас все наготове, но все зависит от одного человека. Нижний Новгород, например, освятил арену, и у «Пари НН» получилась неплохая серия матчей. У «Динамо» все хорошо — отличный стадион, отличное финансирование, хороший тренер и подбор игроков. Сегодня были шутки и болельщики извинялись, что называли Марцела Личку «физруком». Но я считаю, что если у руководства есть кредит доверия к Карпину, то ничто не помешает сделать святой обряд. Это не снятие порчи и проклятия, мы в это не верим. Просто надо наш общий дом, по русской православной традиции, освятить, потому что этого не было после реконструкции», — сказал Шпрыгин «СЭ».

«Динамо» после 15-го тура занимает девятое место в турнирной таблице чемпионате России, набрав 17 очков.

ФК Динамо (Москва)
  • Микола Питерский

    Шпрыгин по своему развитию достиг уровня депутата госдумы. Ну или министром спорта его. Тоже соответствует. пы.сы. как же стыдно болельщикам Динамо, что у их клуба такой фанат...

    09.11.2025

  • Millwall82

    да просто пздц, вгоняют в уныние подобное мракобесие.

    09.11.2025

  • Millwall82

    не, этот не успел. Двое других.

    09.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Так это же конкурс "угадай страну с первого раза"

    09.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Может, осиновый кол?

    09.11.2025

  • hottie

    Это вроде тот самый чел, который посидел во французской тюряге из-за беспорядков во время Евро в 16м году. Неудивительно, что про крестный ход выдал.

    09.11.2025

  • prozas

    Динамо поможет большой пакет ЛЮЛЕЙ каждому

    09.11.2025

  • Dron56

    Правильно.Чем быстрее тем лучше.

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Конечно верю. "О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; (Евангелие от Матфея 24:36)

    09.11.2025

  • Gogy

    а вы,друзья,как ни садитесь..

    09.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Этот Шпрыгин сам все православные традиции соблюдает?

    09.11.2025

  • Labubal

    К гадалкам еще надо, порчи снять и в раздевалке по кругу со свечой пройти , точно дело потом пойдет

    09.11.2025

  • andy1962

    и когда-же он настанет, это час? Сам-то веришь в сказанное?))

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Кладбище раньше называлось погостом, от слова"погостить". Это место воскрешения людей в час Страшного суда

    08.11.2025

  • andy1962

    ну, ты даешь1 А чего же кладбищам несть числа? Только не говори мне про бессмертие души.

    08.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Человек рождается один раз и живёт вечно

    08.11.2025

  • tolyashka

    Я так понимаю, перед Севидовым никто не покаялся

    08.11.2025

  • Dinamo Poninka

    Президент же носит иконы в 21 веке. Вот в госпиталь иконы принёс, так моментально рота раненых велечилась и на войну отправилась. Вот что чудодейственная сила делает.

    08.11.2025

  • Dinamo Poninka

    Кручу, верчу с Динамо Москва порчу снять хочу.

    08.11.2025

  • Millwall82

    ВОБа уже как лет 10-15 нет, прикрыли контору (видимо за мухлеж с билетами).

    08.11.2025

  • Неравнодушный Ден

    Это "команча" который!?... А от него самого какая польза как от руководителя этого ВОБ? Про крестные ходы твердить по несколько лет?

    08.11.2025

  • Millwall82

    какой крестный нах, совсем уже йопнулись. 21 век на дворе. Обратно в середину 19 века? Там уже андроидов беспилотных запускают, которые все делают по дому, беспилотные такси, и волков воскрешают, которые 10000 лет назад вымерли. А тут крестный ход что бы помочь футбольному клубу)))) что с ним не так?)

    08.11.2025

  • andy1962

    двум смертям не бывать, а одной все равно не миновать.

    08.11.2025

  • spartsmen

    он хотел сказать "несколько десятков лет" по-видимому...

    08.11.2025

  • Sandy45

    Умирать ты или твои близкие будут- вспомни свои слова тогда...

    08.11.2025

  • Serge Pol

    Скажи это вдове Севидова,которая прокляла Динамо.

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Предлагаю москвичам выходить на игры чемпионата с чудотворными иконами, на которых изображен лик старца Пигидия Динамовского, который даже перед своим расстрелом кричал "Динамо" - чемпион!!!". Если уж иконы не помогут, тогда Карпина надо уволить.

    08.11.2025

  • Михаил

    "Хороший тренер есть" ...это кто??? Валера что ли...

    08.11.2025

  • andy1962

    Первый раз слышу от Шпрыгина , что Личку кто-то называл ...физруком. Если Личка физрук, то кто тогда Карпин?

    08.11.2025

  • andy1962

    этот человек точно ненормальный. В 21 веке верить в чудодейственную силу молитвы....мракобесие.

    08.11.2025

  • Gordon

    Так крестный ход или освятить? Это разное.

    08.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Кадилом махнул - игру подтянул

    08.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Нашли кому слово давать

    08.11.2025

  • Прожарка свиней

    Крестный ход? Скорее -кол осиновый.

    08.11.2025

  • bvp

    Вот в чем проблема Динамо.

    08.11.2025

    • «Динамо» — ЦСКА: команды не открыли счет в первом тайме

    «Сочи» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

