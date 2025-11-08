Шпрыгин: «Уже несколько лет повторяю, что «Динамо» поможет только крестный ход»

Создатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) и фанат «Динамо» Александр Шпрыгин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты команды в чемпионате России.

«Уже несколько лет повторяю, что «Динамо» поможет только крестный ход. Не шучу, говорю серьезно. У нас несколько раз он должен был состояться, но потом срывался. Сейчас все наготове, но все зависит от одного человека. Нижний Новгород, например, освятил арену, и у «Пари НН» получилась неплохая серия матчей. У «Динамо» все хорошо — отличный стадион, отличное финансирование, хороший тренер и подбор игроков. Сегодня были шутки и болельщики извинялись, что называли Марцела Личку «физруком». Но я считаю, что если у руководства есть кредит доверия к Карпину, то ничто не помешает сделать святой обряд. Это не снятие порчи и проклятия, мы в это не верим. Просто надо наш общий дом, по русской православной традиции, освятить, потому что этого не было после реконструкции», — сказал Шпрыгин «СЭ».

«Динамо» после 15-го тура занимает девятое место в турнирной таблице чемпионате России, набрав 17 очков.