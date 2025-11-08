«Динамо» — ЦСКА: команды не открыли счет в первом тайме

Махачкалинское «Динамо» и ЦСКА не забили голов в первом тайме матча 15-го тура чемпионата России — 0:0.

Игра проходит на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.

Армейцы с 30 очками располагаются на второй позиции в РПЛ. Махачкалинцы набрали 14 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.