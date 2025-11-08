Футбол
8 ноября, 17:55

«Сочи» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент

«Сочи» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата России-2025/26.

«Сочи»: Дегтев, Солдатенков, Абердин, Аттият-Аллах, Стоич, Сааведра, Васильев, Магаль, Ежов, Игнатов, Камано.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Семенчук, Вахания, Лангович, Миронов, Мохебби, Щетинин, Кучаев, Голенков.

Матч пройдет на стадионе «Фишт» (Сочи). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
08 ноября, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:1
Ростов

РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
