«Сочи» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

«Сочи» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата России-2025/26.

«Сочи»: Дегтев, Солдатенков, Абердин, Аттият-Аллах, Стоич, Сааведра, Васильев, Магаль, Ежов, Игнатов, Камано.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Семенчук, Вахания, Лангович, Миронов, Мохебби, Щетинин, Кучаев, Голенков.

Матч пройдет на стадионе «Фишт» (Сочи). Начало — в 19.00 по московскому времени.