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8 октября, 12:55

Булыкин считает, что от игры с «Сочи» зависит будущее тренерского штаба «Локомотива»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Булыкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура, в котором железнодорожники сыграют с «Сочи».

«Вряд ли в этой игре мы увидим что-то новое от «Локомотива», но от того, как ребята проведут этот матч, зависит результат и дальнейшее будущее тренерского штаба. Уже зона стыков. Думаю, это беспокоит даже тех, кто не особо следит в РЖД за футболом. Думаю, это одна из ключевых игр для «Локомотива». Может ли команда по итогам сезона остаться в зоне стыков? Не хочется в это верить. По бюджету и подбору игроков они там быть не должны. Но «Динамо» тоже вылетало, когда в это не мог никто поверить. «Локомотиву» надо это держать в уме, потому что выводы до сих пор не сделаны», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч «Сочи» — «Локомотив» пройдет 8 октября на стадионе «Фишт». Начало — в 19.00 мск.

«Сочи» после 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Локомотив» идет 14-м — 9 очков.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
4:0
Локомотив

Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Йозеф Циннбауэр
3
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
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