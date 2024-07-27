Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

«Факел» — «Акрон»: результаты матчей и статистика личных встреч

Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Факел» примет «Акрон» в матче 2-го тура премьер-лиги в субботу, 27 июля. Игра пройдет в Воронеже на арене «Факел», куда команда переехала с этого сезона в связи с реконструкцией Центрального стадиона профсоюзов. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Акрон» проводит дебютный сезон в Российской премьер-лиге. Ранее команды из Тольятти и Воронеже четыре раза встречались в первой лиге: в сезонах-2020/21 и 2021/22. Три раза победу одержал «Факел», один раз — «Акрон». Разность мячей — 4-2 в пользу воронежцев.

«Акрон» вышел в премьер-лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом» (2:0, 1:2). «Факел» в чемпионате России-2023/24 занял 11-е место в РПЛ.

В 1-м туре РПЛ этого сезона «Факел» проиграл «Динамо» в Москве (1:3), а «Акрон» в столице уступил «Локомотиву» (2:3).

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 20:00. Факел (Воронеж)
Факел
Акрон

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
1
0
Читайте также
Сборную Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады-2024 объявили как КНДР
Пятеро россиян вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ в этом веке по версии ESPN
Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за проблем с транспортом
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Пари НН» — ЦСКА: Мусаев вывел московский клуб вперед
«Пари НН» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Рубин» — «Зенит»: результаты матчей и статистика личных игр
Стрепетов: «Старая схема Рахимова против «Зенита» не спасет «Рубин»
Циклаури рассказал, что нужно «Крыльям Советов» для борьбы за медали РПЛ
«Пари НН» — ЦСКА: Магкеев и Койта в старте, Зе Турбо и Чалов в запасе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» — ЦСКА: Мусаев вывел московский клуб вперед
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Роман Евгеньев

Роман Евгеньев

Крылья Советов

 1 0 0
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости