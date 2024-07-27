«Факел» — «Акрон»: результаты матчей и статистика личных встреч
«Факел» примет «Акрон» в матче 2-го тура премьер-лиги в субботу, 27 июля. Игра пройдет в Воронеже на арене «Факел», куда команда переехала с этого сезона в связи с реконструкцией Центрального стадиона профсоюзов. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
«Акрон» проводит дебютный сезон в Российской премьер-лиге. Ранее команды из Тольятти и Воронеже четыре раза встречались в первой лиге: в сезонах-2020/21 и 2021/22. Три раза победу одержал «Факел», один раз — «Акрон». Разность мячей — 4-2 в пользу воронежцев.
«Акрон» вышел в премьер-лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом» (2:0, 1:2). «Факел» в чемпионате России-2023/24 занял 11-е место в РПЛ.
В 1-м туре РПЛ этого сезона «Факел» проиграл «Динамо» в Москве (1:3), а «Акрон» в столице уступил «Локомотиву» (2:3).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0