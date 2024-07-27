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Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Пиняев должен стать лидером команды

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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что для полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева пришло время проявить себя в роли лидера команды.

«Для Пиняева сейчас самое время проявлять себя в роли лидера «Локомотива» после ухода Миранчука и Глушенкова. Он вполне может стать ведущей фигурой у железнодорожников. Несмотря на свой возраст, Пиняев уже довольно опытный футболист, он давно играет. Поэтому я считаю, что с Сергея уже нужно спрашивать по-взрослому, и он может показать себя с самой лучшей стороны в «Локомотиве», — цитирует Наумова Legalbet.

19-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.

В 1-м туре РПЛ-2024/25 «Локомотив» обыграл дома «Акрон» 3:2, первый гол хозяев на счету Пиняева.

Источник: Legalbet
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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«Факел» — «Акрон»: результаты матчей и статистика личных встреч

Экс-игрок ЦСКА Кузнецов назвал Марио Фернандеса потерянным человеком
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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12 тур
13 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Роман Евгеньев

Роман Евгеньев

Крылья Советов

 1 0 0
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