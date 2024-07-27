Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Пиняев должен стать лидером команды

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что для полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева пришло время проявить себя в роли лидера команды.

«Для Пиняева сейчас самое время проявлять себя в роли лидера «Локомотива» после ухода Миранчука и Глушенкова. Он вполне может стать ведущей фигурой у железнодорожников. Несмотря на свой возраст, Пиняев уже довольно опытный футболист, он давно играет. Поэтому я считаю, что с Сергея уже нужно спрашивать по-взрослому, и он может показать себя с самой лучшей стороны в «Локомотиве», — цитирует Наумова Legalbet.

19-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.

В 1-м туре РПЛ-2024/25 «Локомотив» обыграл дома «Акрон» 3:2, первый гол хозяев на счету Пиняева.