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«Химки» не заинтересованы в подписании Шунина

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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что клуб пока не заинтересован в подписании контракта с вратарем Антоном Шуниным.

«Что касается Антона Шунина, пока нас устраивает сегодняшний состав. В начале июля к нам присоединился Никита Кокарев, других усилений в ближайшее время не планируется», — цитирует Оленева ТАСС.

37-летний Шунин находится без клуба с 1 июля после окончания контракта с московским «Динамо». Вратарь является воспитанником бело-голубых и выступал за основную команду клуба с 2007 по 2024 год. Всего за «Динамо» голкипер провел 366 матчей, что является вторым показателем в истории клуба.

Источник: ТАСС
Антон Шунин
РПЛ
ФК Химки
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 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
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 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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