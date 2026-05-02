Челестини: «Не комментирую инсайды. Я работаю с ЦСКА и у меня стоит задача выйти в Суперфинал Кубка»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отказался комментировал информацию о переговорах с «Леванте» и «Хетафе».

— Иван Карпов сообщил, что у вас ведутся переговоры с «Леванте» и «Хетафе».

— Хороший инсайд. Я не комментирую инсайды. Я работаю с ЦСКА. Мне неинтересно, что говорят люди. Я каждый день работаю здесь. Мой контракт с ЦСКА рассчитан до конца следующего сезона. Это футбол.

Я сосредоточен на работе здесь. Я не общаюсь с агентом каждый день. Это его работа с кем-то говорить. Но я не вижу, в чем здесь может быть проблема. У меня стоит задача в среду выйти в Суперфинал Кубка России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max