Челестини не считает ошибкой обмен Дивеева на Лусиано Гонду

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что не считает ошибкой обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду.

— Игорь Дивеев сегодня нанес больше ударов в створ, чем Гонду за всю весну в РПЛ. Спустя два месяца, можно признать ошибку об обмене Гонду на Дивеева?

— Нет. Я продолжаю считать, что этот состав сильнее, чем осенний. Зимой к нам приехали люди, которые могли нам помочь. Но в футболе нужно быть не лучше по качествам. Нужно быть командой, надо, чтобы все двигались в одном направлении. Сейчас команда действует хуже, чем осенью.

Серия ЦСКА без побед в РПЛ составляет пять матчей — 3 ничьих и 2 поражения. Команда с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

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