«Балтика» обратилась к болельщикам: «Вы не заслуживаете такого результата»

Пресс-служба «Балтики» опубликовала сообщение после поражения от «Рубина» (0:1) в 28-м туре РПЛ.

Единственный гол на 29-й минуте забил форвард казанцев Мирлинд Даку. Калининградцы продлили серию без побед в РПЛ до шести матчей.

«Спасибо всем, кто пламенно поддерживал нас на трибунах и у телеэкранов. Вы не заслуживаете такого результата. Сделаем все, чтобы порадовать вас на следующей неделе», — говорится в сообщении.

После 28 матчей «Балтика» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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