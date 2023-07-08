Представитель Зайнутдинова: «Бактиер с радостью наденет форму «Бешикташа»
Евгений Новиков, представитель полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, рассказал, что клуб ведет переговоры с «Бешикташем» о продаже футболиста.
«Бешикташ» ведет переговоры с ЦСКА по поводу Бактиера. Если стороны договорятся, то Зайнутдинов с радостью примерит форму этой команды, — приводит слова Новикова журналист Гекмен Озкан.
Зайнутдинов является гражданином Казахстана, и если турецкий клуб его подпишет, то он сможет играть за «Бешикташ» не получая статус иностранца.
Ранее сообщалось, что армейцы хотят выручить за своего футболиста 5 миллионов евро.
Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
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5
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6
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7
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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