Американский футболист «Нефтчи» Сайеф считает, что «Зенит» мог бы бороться за чемпионство в МЛС

Американский полузащитник «Нефтчи» Кенни Сайеф в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, на какое место мог бы претендовать «Зенит» в МЛС.

— Америка сейчас серьезно приобщается к футболу. Как вы оцените уровень МЛС?

— Уже много лет назад я говорил и продолжаю повторять, что МЛС совсем скоро будет одной из лучших лиг мира.

— На какое место мог бы претендовать «Зенит» в МЛС?

— Это очень сильная команда. Если бы она выступала в МЛС, точно боролась бы за чемпионский титул.

29-летний американец выступает за «Нефтчи» с лета 2022 года. До этого он играл за «Гент», «Андерлехт», «Цинциннати» и другие клубы.