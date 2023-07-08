Масалитин рассказал, почему в 1994 году перешел из ЦСКА в «Спартака»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, почему в 1994 году перешел из армейского клуба в «Спартака».
«Медина станет только вторым игроком в российской истории, кто перейдет напрямую из ЦСКА в «Спартак», помню ли я, кто был первым? Ха-ха, ну, понятно, давайте, говорите. Я? Да. У меня так сложились обстоятельства. Я в открытую в «Спартак» не уходил, предложения не было. Я уходил из ЦСКА и искал варианты продолжения карьеры за рубежом. Со мной связался Александр Тарханов, который был тренером «Спартака», и предложил попробовать, а если не получится, то обещал отдать за рубеж. Я знал, что у Тарханова хорошие связи в Израиле. Как тогда в 1994-м ощущался переход в «Спартак», если душой я за ЦСКА? Честно говоря, тяжело. Все-таки семь лет играл за ЦСКА, все знал. Но пришло время что-то менять. Пришли другие люди, я был полон сил и оказался не нужен, а сидеть на замене не хотел. В «Спартак» я ушел бесплатно. Какой бы я дал совет Медине? Я ему ничего советовать не буду, у него своя голова. Он погнался за деньгами. Другого разговора быть не может», — приводит слова Масалитина Legalbet.
В составе ЦСКА Масалитин провел 153 матча, забил 78 мячей и отдал одну результативную передачу. За «Спартак» он сыграл 10 матчей и забил пять мячей.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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