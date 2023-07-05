ЦСКА требует за Зайнутдинова 5 миллионов евро, игроком интересуется «Бешикташ»

ЦСКА определился с ценником на полузащитника Бактиера Зайнутдинова, которым активно интересуется «Бешикташ».

По информации журналиста Гекмена Озкана, армейцы хотят выручить за своего футболиста 5 миллионов евро.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.