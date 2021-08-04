Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал заявление спортивного директора Дмитрия Попова об уходе из клуба.

«Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, Бог с ним», — сказал Федун корреспонденту «СЭ».

В среду, 4 августа, «Спартак» на своем поле проиграл «Бенфике» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (0:2). Ответная игра — 10 августа в Лиссабоне.

«Если наш состав по-прежнему формирует Тедеско, не вижу смысла продолжать работу». Дмитрий Попов заявил через «СЭ», что уходит из «Спартака»