Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Леонид Федун — об уходе Дмитрия Попова из «Спартака»: «Это не мужской поступок!»

22:31
Леонид Федун. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Леонид Федун. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал заявление спортивного директора Дмитрия Попова об уходе из клуба.

«Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, Бог с ним», — сказал Федун корреспонденту «СЭ».

В среду, 4 августа, «Спартак» на своем поле проиграл «Бенфике» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (0:2). Ответная игра — 10 августа в Лиссабоне.

«Если наш состав по-прежнему формирует Тедеско, не вижу смысла продолжать работу». Дмитрий Попов заявил через «СЭ», что уходит из «Спартака»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Богини воды! Россиянки Ромашина и Колесниченко — олимпийские чемпионки в синхронном плавании
Поражение от Турции стало роковым. Россия насмерть рубилась с Бразилией, но проиграла — и выбыла с Олимпиады
Волейбол на Олимпиаде, женщины, результаты 1/4 финала: Россия — Бразилия и другие матчи
Медальный прогноз Олимпиады на 5 августа: цель России — четыре золота
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
77
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр