Червиченко: «Не понимаю стартовый состав, который выпустил Руй Витория»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Бенфики» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:2).

«Ожидал, что «Спартак» выступит лучше, более по-боевому. Я вообще ожидал, что они выиграют. Но что они проиграют, да еще так: при двух не назначенных пенальти, было трудно ожидать. «Бенфика» была сильнее по всем показателям. Преимущество было очевидное, это немного удручает. У меня два объяснения, что происходит со «Спартаком». Во-первых, перегорели эмоционально и, может, потратили физические силы на никому ненужный кубок. Одержали в нем победу, вышли на кураже, но на этот матч эмоций не хватило. Во-вторых, я не понимаю стартовый состав, который выпустил Руй Витория. У меня много вопросов. Умяров, Бакаев против «Бенфики» в стартовом составе. Как-то очень рисково, дерзко, но рисково», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Червиченко оценил шансы «Спартака» в Лиге Европы.

«Надо смотреть, какая будет группа и тогда уже прикидывать шансы. На мой взгляд, надо, чтобы прекратились все внутренние распри, которые сейчас идут в клубе. Внутренняя возня точно не идет на пользу. Вот этот уход Попова с комментариями — идет какое-то бурление внутри. Это очень сильно передается на команду и оказывает негативное влияние. Пока это будет, порядка можно не ждать», — добавил Червиченко.

Ответный матч «Спартака» против «Бенфики» состоится в Португалии 10 августа.