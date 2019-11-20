Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал тот факт, что в последнем матче команды в стартовом составе было семь футболистов не старше 23 лет.

— Во-первых, это определенно было частью моих соображений о том, что у нас очень молодой коллектив, — цитирует Тедеско Transfermarkt. — У нас еще пять, шесть, семь талантливых футболистов во второй и молодежной командах. Это чрезвычайно привлекательно, потому что у парней есть талант, класс, но они также голодны. У меня с тренерским штабом действительно есть желание их развивать. У команды есть соответствующий потенциал на долгие годы.

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