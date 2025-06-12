ESPN: Жерсон будет зарабатывать в «Зените» в три раза больше, чем во «Фламенго»

Жерсон будет зарабатывать в «Зените» в три раза больше, чем во «Фламенго»

Полузащитник «Фламенго» Жерсон видит в переходе в «Зенит» возможность улучшить свое финансовое положение, сообщает ESPN.

По данным источника, в «Зените» 28-летний футболист будет получать в три раза больше, чем в нынешнем клубе, не считая бонусов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что зарплата Жерсона в «Зените» будет около 6 миллионов евро. Отмечалось также, что футболист заключит контракт на пять лет. Жерсон может перейти в российский клуб после того, как «Фламенго» завершит участие в клубном чемпионате мира, который начнется 15 июня.